Физиотерапевт рассказал, по каким причинам может возникать боль в коленях

Физиотерапевт Васюта: самыми частыми причинами боли в коленях является травма и артроз

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артём Васюта рассказал, что существует множество факторов, которые могут вызывать боли в коленях.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0

Наиболее распространённой причиной, по словам эксперта, является травма. Специалист отметил, что многие люди не делают рентгеновские снимки после падений или ударов в область колена. Однако даже падение с высоты своего роста может привести к повреждению связок, менисков и суставов.

"Если не было травмы, значит, речь идет о болевом синдроме, у которого другие причины", — сказал Васюта в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Врач обратил внимание на то, что боли в колене могут быть вызваны различными заболеваниями, такими как артроз, который часто сопровождается хрустом и щёлканьем в суставах. Инфекционный артрит, подагра и тендинит собственной связки надколенника также могут быть причинами дискомфорта в коленном суставе.

Физиотерапевт подчеркнул, что в каждом конкретном случае могут быть индивидуальные ограничения и противопоказания, но существуют и общие рекомендации для поддержания здоровья коленных суставов.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον «кость» + ἄρθρον «сустав»), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.





Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

