Учёные обнаружили, что IQ человечества постепенно снижается

Life: IQ человека может снижаться от поколения к поколению из-за плохой экологии

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вывод основан на описании эффекта Флинна, который демонстрирует динамику роста уровня IQ от поколения к поколению. К примеру, в период с 1932 по 1978 годы в США уровень IQ возрос на 15 баллов.

Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

В XXI веке учёные из Центра экономических исследований Рагнара Фриша в Норвегии обнаружили обратную тенденцию. Результаты тестов за 1990-2004 годы продемонстрировали, что каждые 6 лет совокупный индекс IQ понижался на полтора балла.

По данным издания Life, среди причин такого явления перечислены: плохая экология, снижение уровня образования, низкое здоровье и падение благосостояния.

Скептики считают, что тесты на IQ устарели и отражают только набор знаний. Кроме того, многие рутинные операции сейчас выполняются с помощью компьютерных технологий.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста); в более узком смысле — отношение так называемого умственного возраста к истинному хронологическому возрасту данного лица (индивида).

