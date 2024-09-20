Учёные обнаружили, что IQ человечества постепенно снижается

Вывод основан на описании эффекта Флинна, который демонстрирует динамику роста уровня IQ от поколения к поколению. К примеру, в период с 1932 по 1978 годы в США уровень IQ возрос на 15 баллов.
В XXI веке учёные из Центра экономических исследований Рагнара Фриша в Норвегии обнаружили обратную тенденцию. Результаты тестов за 1990-2004 годы продемонстрировали, что каждые 6 лет совокупный индекс IQ понижался на полтора балла.
По данным издания Life, среди причин такого явления перечислены: плохая экология, снижение уровня образования, низкое здоровье и падение благосостояния.
Скептики считают, что тесты на IQ устарели и отражают только набор знаний. Кроме того, многие рутинные операции сейчас выполняются с помощью компьютерных технологий.
Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста); в более узком смысле — отношение так называемого умственного возраста к истинному хронологическому возрасту данного лица (индивида).
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.