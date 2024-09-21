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Учёные перечислили пищевые привычки, которые повышают риск инсульта

The Lancet: избыток газировки в рационе может вызвать инсульт
1:35
Здоровье

Учёные из Технологического университета Окленда (Новая Зеландия) выяснили, что одними из наиболее значимых факторов роста заболеваемости инсультом являются злоупотребление газированными напитками и недостаток жирных кислот омега-3. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Neurology.

The Lancet: избыток газировки в рационе может вызвать инсульт
Фото: Wikipedia by pic_p_ter, PDM

На основе данных о мировой заболеваемости инсультом, собранных за период с 1990 по 2021 год, учёные выделили более двадцати факторов риска этого опасного сосудистого события. По их данным, к провокаторам инсульта относятся ожирение, диабет, гипертония, низкая физическая активность и вредные привычки. Кроме того, значительный вклад в увеличение риска инсульта вносит неправильное питание, в частности, чрезмерное потребление сладких газированных напитков и недостаток продуктов, богатых омега-3.

Омега-3 — это комплекс натуральных жирных кислот, которые не синтезируются в организме человека, но необходимы для его полноценной жизнедеятельности. Богатыми источниками омега-3 являются рыба, морепродукты, оливковое масло, орехи, семена, авокадо и брокколи. Учёные также подчеркнули важность других полезных полиненасыщенных жирных кислот — омега-6. По их мнению, отказ от растительного масла, кукурузы и орехов, содержащих эти кислоты, может привести к пятипроцентному увеличению риска инсульта.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты органические соединения, относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-6 позиции, то есть между шестым и седьмым атомами углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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