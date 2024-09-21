Врач раскрыл, как можно избежать обострения артрита при похолодании

MedX: упражнения помогут избежать обострения артрита в период похолодания

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как сообщает MedicalXpress (MedX), воздействие холода может усугубить течение артрита. Временный директор отделения ревматологии медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, доктор Марико Ишимори, рекомендует для предотвращения боли регулярно выполнять физические упражнения и растяжку, тепло одеваться, увеличить потребление жирных кислот омега-3 и поддерживать здоровый вес.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins missnjc, PDM

Врач пояснил, что холод не является причиной ревматоидного артрита, однако низкие температуры могут спровоцировать обострение заболевания и усилить такие симптомы, как боль, покраснение и отёк. Это связано с тем, что при охлаждении синовиальная жидкость, обеспечивающая скольжение суставных поверхностей, становится более вязкой. Кроме того, низкие температуры повышают болевую чувствительность, замедляют кровообращение и вызывают мышечные спазмы.

По словам Марико Ишимори, падение атмосферного давления, сопутствующее холодной погоде, приводит к растяжению мышц и сухожилий, увеличивая нагрузку на и без того повреждённый сустав.

Для защиты от боли и отёков доктор Ишимори советует носить шапки, перчатки и шарфы, использовать грелки и тёплые одеяла, а также принимать горячие ванны, которые помогают расслабить затёкшие суставы. Для улучшения подвижности суставов необходимы регулярные тренировки и растяжка. Врач рекомендует уделять упражнениям средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Правильное питание также играет важную роль в снижении воспаления и укреплении иммунной системы, костей и связок. Особое внимание следует уделить потреблению жирных кислот омега-3 и витамина D, которые содержатся в жирной рыбе, овощах, орехах и оливковом масле.

Доктор Марико Ишимори подчеркнул, что избыточный вес создает дополнительную нагрузку на кости, суставы и ткани. Снижение веса поможет пациентам с артритом уменьшить боль и скованность.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

