Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать водителю во время грозы
JAMA: избыточный вес увеличивает риск возникновения рака повторно
В ряде российских городов цены на новостройки выше, чем на вторичку, на 50 и более процентов
Life: IQ человека может снижаться от поколения к поколению из-за плохой экологии
В интернете появились кадры боевой работы мобильной группы казачьей разведывательной бригады Терек
США хотят сократить доходы России от продажи нефти
Верховный суд признал почтовые ящики в подъезде общедомовым имуществом
RAРМ: жир на животе приводит к хронической боли во всём теле
В Новом театре сыграют спектакль Анна Ревякина. ВО ИМЯ ОТЦА…

Врач рассказала, чем опасен храп

Оториноларинголог: храп способен спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания
1:23
Здоровье

Оториноларинголог Наталья Лукань предупредила, что храп может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с апноэ — кратковременных остановок дыхания во время сна, как сообщает Газета.Ru.

Оториноларинголог: храп способен спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания
Фото: Svijet zdravlja is licensed under public domain

Врач подчеркнула, что храп опасен не только психологическим дискомфортом для окружающих. Он является признаком синдрома обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание останавливается на период от 15 секунд до нескольких минут. В результате жизненно важные органы испытывают кислородное голодание.

"Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений", — отметила Наталья Лукань.

Лукань добавила, что апноэ значительно повышает риск развития гипертонии и аритмии.

Главной причиной храпа, по словам оториноларинголога, являются анатомические особенности строения верхних дыхательных путей. К ним относятся: искривление носовой перегородки, полипы в носу, гипертрофия или расширение носовых раковин, аденоиды. Также храп могут провоцировать нарушения зубочелюстной системы и избыточный вес.

Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, букв. «безветрие») — остановка дыхательных движений.

Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος —  — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда.

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Последние материалы
США хотят сократить доходы России от продажи нефти
Верховный суд признал почтовые ящики в подъезде общедомовым имуществом
RAРМ: жир на животе приводит к хронической боли во всём теле
В Новом театре сыграют спектакль Анна Ревякина. ВО ИМЯ ОТЦА…
Ученые изучили последние секунды жизни через активность мозга
Туристы отдыхают в межсезонье ради экономии — исследование
Оториноларинголог: храп способен спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания
Две белые точки в небе Ростовской области взбудоражили соцсети
Роспотребнадзор: высокая калорийность алкоголя провоцирует набор веса
Гастроэнтеролог объяснил, кому стоит избегать окрошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.