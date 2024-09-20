Врач рассказала, чем опасен храп

Оториноларинголог: храп способен спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оториноларинголог Наталья Лукань предупредила, что храп может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с апноэ — кратковременных остановок дыхания во время сна, как сообщает Газета.Ru.

Фото: Svijet zdravlja is licensed under public domain

Врач подчеркнула, что храп опасен не только психологическим дискомфортом для окружающих. Он является признаком синдрома обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание останавливается на период от 15 секунд до нескольких минут. В результате жизненно важные органы испытывают кислородное голодание.

"Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений", — отметила Наталья Лукань.

Лукань добавила, что апноэ значительно повышает риск развития гипертонии и аритмии.

Главной причиной храпа, по словам оториноларинголога, являются анатомические особенности строения верхних дыхательных путей. К ним относятся: искривление носовой перегородки, полипы в носу, гипертрофия или расширение носовых раковин, аденоиды. Также храп могут провоцировать нарушения зубочелюстной системы и избыточный вес.

Уточнения

Апно́э (др.-греч. ἄπνοια — отсутствие дыхания, букв. «безветрие») — остановка дыхательных движений.



Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος — ἀ — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда.



Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

