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В Роспотребнадзоре раскрыли, по какой причине алкоголь вызывает набор веса

Роспотребнадзор: высокая калорийность алкоголя провоцирует набор веса
1:00
Здоровье

Алкоголь способствует увеличению массы тела вследствие его высокой калорийности, сообщает "МК в Бурятии" со ссылкой на Роспотребнадзор республики. Эксперты ведомства уточнили, что алкоголь также усиливает аппетит.

Роспотребнадзор: высокая калорийность алкоголя провоцирует набор веса
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

"Во-первых, алкогольные напитки имеют высокую энергетическую ценность, составляющую 7,1 ккал на 1 г этилового спирта. Более того, спиртное стимулирует аппетит и снижает самоконтроль, поэтому хочется жирной и калорийной пищи, что сразу приводит к росту потребляемых калорий и вредит похудению", — пояснили в ведомстве.

Эксперты подчеркнули, что организм стремится максимально быстро нейтрализовать этанол, поэтому алкоголь может стать основным источником энергии для организма. Кроме того, алкоголь опасен тем, что негативно влияет на печень, сердце, головной мозг и поджелудочную железу.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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