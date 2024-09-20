В Роспотребнадзоре раскрыли, по какой причине алкоголь вызывает набор веса

Алкоголь способствует увеличению массы тела вследствие его высокой калорийности, сообщает "МК в Бурятии" со ссылкой на Роспотребнадзор республики. Эксперты ведомства уточнили, что алкоголь также усиливает аппетит.
"Во-первых, алкогольные напитки имеют высокую энергетическую ценность, составляющую 7,1 ккал на 1 г этилового спирта. Более того, спиртное стимулирует аппетит и снижает самоконтроль, поэтому хочется жирной и калорийной пищи, что сразу приводит к росту потребляемых калорий и вредит похудению", — пояснили в ведомстве.
Эксперты подчеркнули, что организм стремится максимально быстро нейтрализовать этанол, поэтому алкоголь может стать основным источником энергии для организма. Кроме того, алкоголь опасен тем, что негативно влияет на печень, сердце, головной мозг и поджелудочную железу.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.
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