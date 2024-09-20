Сомнолог раскрыл, как нужно правильно спать днём

Сомнолог Бузунов: ложиться спать днём важно до 15:00

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы избежать проблем с ночным сном, лучше всего устраивать дневной сон до 15:00. Об этом сообщил врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач России Роман Бузунов в интервью kp. ru.

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Кроме того, специалист рекомендует не спать днём в кровати, чтобы не проспать будильник и не оказаться в разбитом состоянии к вечеру. По словам Романа Бузунова, идеальная продолжительность дневного сна составляет около 20 минут в удобной позе. При пробуждении следует сразу умыться, выполнить несколько физических упражнений и приступить к запланированным делам.

Врач также предложил один приём для улучшения качества дневного сна: перед сном рекомендуется выпить чашку крепкого чая или кофе.

"Кофеин начинает действовать примерно через 20-25 минут после употребления. Таким образом, проснувшись после короткого дневного "пересыпа", можно почувствовать себя вполне бодрым", — объяснил специалист.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

