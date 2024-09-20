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Кому стоит отказаться от окрошки: рекомендации врача

Гастроэнтеролог объяснил, кому стоит избегать окрошки
0:56
Здоровье

Окрошка — идеальное блюдо для жарких дней: оно не только освежает, но и придаёт энергию. Однако не всем людям стоит включать этот холодный суп в свой рацион.

Гастроэнтеролог объяснил, кому стоит избегать окрошки
Фото: Adobe Stock by yaroshenko, PDM

Проблема заключается в грубых пищевых волокнах, которые содержатся в ингредиентах окрошки. Они могут оказывать негативное влияние на слизистую желудка и усиливать газообразование. Об этом сообщил гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин в интервью представителям прессы.

По словам специалиста, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше воздержаться от этого блюда.

Зиннатуллин также обратил внимание на напитки, которыми заправляют окрошку — квас и кефир, — которые могут провоцировать проблемы с пищеварением. Например, кефир способен повышать кислотность желудочного сока, что особенно опасно для тех, кто страдает хроническим гастритом или язвой.

Уточнения

Окро́шка - традиционный холодный суп русской кухни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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