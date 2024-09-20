Гастроэнтеролог предостерегла об опасности синдрома чая с бутербродом

Гастроэнтеролог: синдром чая с бутербродом может вызвать ожирение и диабет

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянам сообщили об опасностях частых перекусов. Заменяя полноценные приёмы пищи на чай с бутербродом, мы рискуем набрать лишний вес и столкнуться с проблемами ЖКТ. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, как сообщает Газета.Ru.

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Она пояснила, что в бутербродах, снеках и крекерах отсутствует достаточное количество необходимых питательных веществ для организма. Это, в свою очередь, способствует возникновению ряда неприятных проблем со здоровьем.

"Если организм не получает витамины, микро- и макроэлементы (железо, кальций, магний, витамин D, омега-3 жирные кислоты), это может привести к анемии, нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета. Недобирая питательных веществ, человек будет быстрее уставать, хуже учиться или работать, чаще болеть. Повышается вероятность скрытых воспалительных процессов, растёт риск развития хронических заболеваний, в том числе онкологических", — отметила специалист.

Постоянные перекусы также могут серьёзно повлиять на ЖКТ. Обычно бутерброды почти не содержат клетчатки, а её дефицит может вызвать запоры, дисбиоз и другие проблемы с пищеварением. Со временем увеличивается риск появления изжоги, гастрита и синдрома раздражённого кишечника.

Кроме того, так называемый "синдром чая с бутербродом" способствует ухудшению физической формы и ожирению, поскольку снеки содержат скрытые калории, большое количество насыщенных жиров и быстрых углеводов. Чувство сытости наступает быстро, но также быстро исчезает, что ведёт к перееданию.

По словам врача, бутерброд или порция печенья могут содержать значительное количество калорий. Со временем такие перекусы увеличивают риск ожирения, сахарного диабета второго типа и атеросклероза, как рассказала специалист.

Чтобы избежать "синдрома чая с бутербродом", важно установить режим завтрака, обеда и ужина. Эти приёмы пищи должны проходить в одно и то же время и содержать достаточное количество калорий и полезных веществ.

Уточнения

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