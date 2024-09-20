На жителей Калифорнии напали черви, которые пожирают мозг

L.A. Times: двое американцев были заражены червями-паразитами, которые пожирают мозг

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса зарегистрировал два случая байлисаскаридоза. Это заболевание развивается при попадании в организм паразитов Baylisascaris procyonis, которые поедают мозг своих жертв. Дополнительную информацию предоставила газета L.A.Times.

Фото: flickr.com by s shepherd, CC BY 2.0

Черви были обнаружены у жителей округа Саут-Бэй, где обитают дикие еноты. Эти еноты являются переносчиками нематод, длина которых достигает 23 сантиметров. При попадании в человеческий организм паразиты атакуют мозг, спинной мозг и органы зрения. Заселить в голову нежелательного гостя легко, если редко мыть руки и прикасаться к предметам, потенциально загрязнённым экскрементами животных.

"Никакой дополнительной информации о двух инфицированных людях, включая их текущее состояние, предоставлено не было", — резюмировали в L.A.Times.

Уточнения

Немато́ды (лат. Nematoda, от греч. νήμα – нить и εἶδος – форма), или кру́глые че́рви, — тип первичноротых (из группы линяющих) беспозвоночных животных.

