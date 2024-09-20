Врач раскрыла причины появления кортизолового живота

Эндокринолог: стресс способен вызвать появление жира в области живота

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жировые отложения в области талии могут появляться не только из-за стресса, отмечает врач-эндокринолог Юлия Сидорова. Она подчеркнула, что простое снижение уровня кортизола не всегда решает проблему, как сообщает Газета.Ru.

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Юлия Сидорова указала, что в медицине нет понятия "кортизоловый живот". Круглый живот, выделяющийся на фоне остальных частей тела, может быть вызван не только образом жизни, но и являться симптомом различных заболеваний.

"Есть исследования, доказывающие, что кортизол может влиять на распределение жира в организме, особенно способствуя его накоплению в области живота. Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола", — уточнила специалист.

Также она добавила, что реакция на стресс у людей бывает разной: одни теряют аппетит, тогда как другие начинают компенсировать эмоции едой. Таким образом, высокий уровень кортизола выступает скорее сопутствующим фактором, а не основной причиной. Врач советует бороться со стрессом с помощью прогулок, физической активности и общения с близкими.