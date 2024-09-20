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Врач раскрыла причины появления кортизолового живота

Эндокринолог: стресс способен вызвать появление жира в области живота
1:16
Здоровье

Жировые отложения в области талии могут появляться не только из-за стресса, отмечает врач-эндокринолог Юлия Сидорова. Она подчеркнула, что простое снижение уровня кортизола не всегда решает проблему, как сообщает Газета.Ru.

Эндокринолог: стресс способен вызвать появление жира в области живота
Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

Юлия Сидорова указала, что в медицине нет понятия "кортизоловый живот". Круглый живот, выделяющийся на фоне остальных частей тела, может быть вызван не только образом жизни, но и являться симптомом различных заболеваний.

"Есть исследования, доказывающие, что кортизол может влиять на распределение жира в организме, особенно способствуя его накоплению в области живота. Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола", — уточнила специалист.

Также она добавила, что реакция на стресс у людей бывает разной: одни теряют аппетит, тогда как другие начинают компенсировать эмоции едой. Таким образом, высокий уровень кортизола выступает скорее сопутствующим фактором, а не основной причиной. Врач советует бороться со стрессом с помощью прогулок, физической активности и общения с близкими.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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