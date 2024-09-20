В Подмосковье врачи спасли новорождённого ребёнка с кишечником наружу

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства успешно спасли ребёнка, родившегося с редким врождённым пороком развития — гастрошизисом. Как сообщает пресс-служба Минздрава Московской области в интервью Life. ru, новорождённый мальчик появился на свет с кишечником, находящимся снаружи.
"Данный случай сложный. У ребёнка одновременно были и другие врождённые аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Взвесив все риски, мы решили провести оперативное лечение в два этапа", — поделился заведующий отделением хирургии новорождённых Михаил Рехвиашвили.
Врачи сначала вернули кишечник в брюшную полость и создали условия для нормального функционирования органов. Затем они скорректировали расположение всех отделов кишечника, обеспечив их правильное положение.
Гастрошизис — это врождённая аномалия передней брюшной стенки, при которой часть кишечника выходит наружу через отверстие в животе. Контакт внутренних органов с нестерильной средой может вызвать осложнения, такие как нарушение кровоснабжения участка кишки и последующий некроз. Обычно дети с таким диагнозом нуждаются в операции в первые часы жизни.
После хирургического вмешательства ребёнок успешно прошёл курс реабилитации. Мальчика вместе с матерью выписали домой в отличном состоянии, и врачи продолжат следить за его здоровьем.
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