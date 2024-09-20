В Подмосковье врачи спасли новорождённого ребёнка с кишечником наружу

Врачи МОЦОМД провели операцию новорождённому мальчику с гастрошизисом

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства успешно спасли ребёнка, родившегося с редким врождённым пороком развития — гастрошизисом. Как сообщает пресс-служба Минздрава Московской области в интервью Life. ru, новорождённый мальчик появился на свет с кишечником, находящимся снаружи.

Фото: Минздрав МО is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

"Данный случай сложный. У ребёнка одновременно были и другие врождённые аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Взвесив все риски, мы решили провести оперативное лечение в два этапа", — поделился заведующий отделением хирургии новорождённых Михаил Рехвиашвили.

Врачи сначала вернули кишечник в брюшную полость и создали условия для нормального функционирования органов. Затем они скорректировали расположение всех отделов кишечника, обеспечив их правильное положение.

Гастрошизис — это врождённая аномалия передней брюшной стенки, при которой часть кишечника выходит наружу через отверстие в животе. Контакт внутренних органов с нестерильной средой может вызвать осложнения, такие как нарушение кровоснабжения участка кишки и последующий некроз. Обычно дети с таким диагнозом нуждаются в операции в первые часы жизни.

После хирургического вмешательства ребёнок успешно прошёл курс реабилитации. Мальчика вместе с матерью выписали домой в отличном состоянии, и врачи продолжат следить за его здоровьем.

Уточнения

Некро́з (от древнегреческого νέκρωσις, некрозис, «смерть») — повреждение клетки, которое приводит к их преждевременной гибели в живой ткани путем аутолиза.



Гастрошизис (греч. γαστροσχίσις, от gástro ~, «желудок ~, живот ~» и s-chísis/s-chísma, «расщепление») — врождённый дефект передней брюшной стенки, при котором через расщелину из брюшной полости выпадают петли кишечника (а иногда и другие органы).

