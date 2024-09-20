Диетолог раскрыла, сколько воды нужно пить в сутки для быстрого похудения

Диетолог: во время похудения нужно пить 40 мл воды на 1 кг желаемого веса

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует распространённое мнение, что для похудения нужно выпивать не менее двух литров воды в день. Однако это не совсем точно. Как сообщает Газета.Ru, диетолог Елена Козловская поделилась, что суточная норма потребления жидкости определяется индивидуально.

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"Миф о необходимости выпивать два литра в день основан на расчётах для мужчин среднего веса: именно столько жидкости им рекомендуется потреблять за день. Индивидуальная норма составляет 25-30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При похудении — 40 мл жидкости на кг рекомендуемого веса. Столько же рекомендуется пить при длительном нахождении в сухом помещении", — пояснила Елена Козловская.

При этом алкоголь, а также сладкие напитки, такие как соки, лимонад и энергетики, относятся к пище и не учитываются в общем объёме потребляемой жидкости. Напитки с мочегонным эффектом, такие как чай и кофе, следует употреблять осторожно во время похудения. После них рекомендуется выпить стакан воды, отмечает диетолог. Также важно избегать чрезмерного потребления жидкости за один раз: оптимально пить 200-300 мл в течение часа, чтобы не спровоцировать отёки.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

