Если заметите за пожилым родственником эту особенность — срочно покажите его врачу

Каждый из нас очень боится столкнуться с болезнью Альцгеймера у родственников, пишет aif.ru.
Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, врач-невролог, кандидат медицинских наук Элен Мхитарян рассказала изданию о первых признаках заболевания.
"Самые первые признаки, на которые надо обратить внимание, — это когда пожилой человек переспрашивает одно и то же и рассказывает одно и то же. Если вы заметили такие особенности поведения, то пациента в срочном порядке надо отвести к врачу", — посоветовала она.
"Если человек приходит на приём с родственником, то мы обращаем внимание на специфический симптом повёрнутой головы: когда врач что-то спрашивает, то пациент поворачивается к родственнику за ответом, потому что сам не помнит", — рассказала собеседница издания.
"Это самые актуальные первые признаки развития болезни Альцгеймера", — резюмировала она.
Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).
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