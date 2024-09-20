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Если заметите за пожилым родственником эту особенность — срочно покажите его врачу

Невролог назвала забывчивость первым признаком болезни Альцгеймера
1:06
Здоровье

Каждый из нас очень боится столкнуться с болезнью Альцгеймера у родственников, пишет aif.ru.

Невролог назвала забывчивость первым признаком болезни Альцгеймера
Фото: Freepik by freepik, PDM

Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, врач-невролог, кандидат медицинских наук Элен Мхитарян рассказала изданию о первых признаках заболевания.

"Самые первые признаки, на которые надо обратить внимание, — это когда пожилой человек переспрашивает одно и то же и рассказывает одно и то же. Если вы заметили такие особенности поведения, то пациента в срочном порядке надо отвести к врачу", — посоветовала она.

"Если человек приходит на приём с родственником, то мы обращаем внимание на специфический симптом повёрнутой головы: когда врач что-то спрашивает, то пациент поворачивается к родственнику за ответом, потому что сам не помнит", — рассказала собеседница издания.

"Это самые актуальные первые признаки развития болезни Альцгеймера", — резюмировала она.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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