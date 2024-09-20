Раскрыта смертельная опасность консервированных в домашних условиях грибов

Врач предупредил о ботулизме после употребления домашних грибных консервов

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Домашнее консервирование грибов практически всегда предполагает риск заражения их ботулизмом, предупредил главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов. Он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как любителям заготовок спастись от смертельного отравления.

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По словам специалиста, жареные или вареные грибы такой опасности не несут. А при консервировании создаются идеальные условия для развития клостридий, споры которых могут попасть с землёй.

"Когда хозяйка при консервации неправильно проводит термическую обработку и самих продуктов консервации, и банок, споры ботулизма сохраняются, и при употреблении человек может заразиться. Я бы посоветовал промышленные консервы. При домашнем консервировании может возникнуть оплошность", — рассказал собеседник издания.

Коварство ботулизма в том, что заражённые им консервы не отличаются ни запахом, ни вкусом, а банка вздувается далеко не всегда.

Симптомы ботулизма в основном неврологические — двоение и туман в глазах, нарушение речи, частичный паралич языка, мышц лица. Чем позже после употребления в пищу испорченного продукта они развиваются, тем легче в целом протекает заболевание, заключил Андрей Осипов.

Уточнения

Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.

