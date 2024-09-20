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Раскрыта смертельная опасность консервированных в домашних условиях грибов

Врач предупредил о ботулизме после употребления домашних грибных консервов
1:23
Здоровье

Домашнее консервирование грибов практически всегда предполагает риск заражения их ботулизмом, предупредил главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов. Он рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как любителям заготовок спастись от смертельного отравления.

Врач предупредил о ботулизме после употребления домашних грибных консервов
Фото: Freepik by freepik

По словам специалиста, жареные или вареные грибы такой опасности не несут. А при консервировании создаются идеальные условия для развития клостридий, споры которых могут попасть с землёй.

"Когда хозяйка при консервации неправильно проводит термическую обработку и самих продуктов консервации, и банок, споры ботулизма сохраняются, и при употреблении человек может заразиться. Я бы посоветовал промышленные консервы. При домашнем консервировании может возникнуть оплошность", — рассказал собеседник издания.

Коварство ботулизма в том, что заражённые им консервы не отличаются ни запахом, ни вкусом, а банка вздувается далеко не всегда.

Симптомы ботулизма в основном неврологические — двоение и туман в глазах, нарушение речи, частичный паралич языка, мышц лица. Чем позже после употребления в пищу испорченного продукта они развиваются, тем легче в целом протекает заболевание, заключил Андрей Осипов.

Уточнения

Ботули́зм (от лат. botulus — колбаса) — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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