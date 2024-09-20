Стало известно, какие продукты помогают от простуд осенью

Терапевт опровергла существование продуктов специально для осеннего рациона

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Осенью возрастает риск ОРВИ и гриппа. Врач-терапевт Видновской больницы Яна Шмелёва рассказала, какие продукты могут от них защитить.

Фото: Freepik by valeria_aksakova, PDM

"Стоит отметить, что нет какого-то одного конкретного продукта, который обязательно стоит есть только осенью", — подчеркнула она.

"Важнее то, какие витамины в принципе в дефиците у нас в осенний период, и надо стараться употреблять продукты с их содержанием", — посоветовала доктор интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

В первую очередь, это витамин C, помогающий иммунным клеткам уничтожать вирусы и бактерии. Он содержится в цитрусовых, киви, манго, чесноке, щавеле, петрушке, капусте, перце и шиповнике. Помните, что этот витамин нестоек и легко разрушается при нагревании, заморозке и консервировании, предупредила Шмелёва.

Витамин D регулирует работу врождённого иммунитета и нужен для синтеза костной ткани.

"Главный источник витамина D — это солнечный свет. Поэтому в осенний период требуется дополнительное употребление продуктов, в которых он содержится. Это рыба, молочные продукты, яичные желтки. Также осенью необходим витамин A, так как он поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, которые являются первыми защитниками, барьерами против проникновения инфекции", — добавила эксперт.

По её словам, следует также налегать на продукты, в составе которых много витаминов B6 и E.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

