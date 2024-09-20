Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мартышки используют вокальные сигналы для общения в группах
ФРГ зафиксировало рекорд по беженцам в стране
Экономист признал невозможным реальный рост социальных пособий в РФ
Терапевт опровергла существование продуктов специально для осеннего рациона
Экс-игрок "Спартака" Крал скучает по России
Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Легкие блюда из индейки для здорового питания
Экс-игрок "Автомобилиста" Шишков обманул начинающих хоккеистов
В начале отопительного сезона ожидается рост коммунальных ЧП

Уникальные волны COVID-19: лето не исключение для пандемии

Исследование выявило две основные волны COVID-19 в США
1:14
Здоровье

Недавнее исследование выявило необычные волны распространения COVID-19 в США, которые не вписываются в привычные схемы поведения респираторных вирусов. Учёные, проанализировав данные с января 2020 по август 2022 года, смогли выделить две ключевые закономерности: Восточно-американская осцилляция COVID-19 (EUCO) и Северная осцилляция COVID-19 (NUCO).

Исследование выявило две основные волны COVID-19 в США
Фото: Mos.ru by Максим Денисов, CC BY 4.0

EUCO характеризуется шестимесячными циклами заболеваемости, с регулярными пиками, которые чередуются между северными и южными регионами страны. В то же время, NUCO проявляется в смене очагов заболеваемости между северо-восточными и северо-центральными штатами.

Одним из наиболее удивительных открытий стало то, что волны COVID-19 происходят не только зимой, как это ожидаемо для респираторных вирусов, но и летом. Причём летние вспышки начинаются в южных штатах при высоких температурах и влажности. Это уникальное явление требует дальнейшего изучения, чтобы улучшить прогнозы и разработать более эффективные меры против пандемии.

Уточнения

Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на 4 августа 2024 года зарегистрировано свыше 775 миллионов случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 7 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Главкома ВСУ Сырского уволят, если он не бросит все силы в наступление Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Baijiahao: у США золота больше, но Россия куда более умело им распоряжается
Последние материалы
Экс-игрок "Спартака" Крал скучает по России
Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Легкие блюда из индейки для здорового питания
Экс-игрок "Автомобилиста" Шишков обманул начинающих хоккеистов
В начале отопительного сезона ожидается рост коммунальных ЧП
В России ответили, связаны ли успехи ВС России в ДНР с неспешным освобождением Курской области от ВСУ
Госдума рассмотрит законопроект об инклюзивном туризме
Укрепление корневой системы пионов: что важно помнить после посадки
Почему тормозная жидкость теряет свойства и как это определить
Как правильно выбрать присадки для АКПП с большим пробегом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.