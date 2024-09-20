Уникальные волны COVID-19: лето не исключение для пандемии

Исследование выявило две основные волны COVID-19 в США

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование выявило необычные волны распространения COVID-19 в США, которые не вписываются в привычные схемы поведения респираторных вирусов. Учёные, проанализировав данные с января 2020 по август 2022 года, смогли выделить две ключевые закономерности: Восточно-американская осцилляция COVID-19 (EUCO) и Северная осцилляция COVID-19 (NUCO).

Фото: Mos.ru by Максим Денисов, CC BY 4.0

EUCO характеризуется шестимесячными циклами заболеваемости, с регулярными пиками, которые чередуются между северными и южными регионами страны. В то же время, NUCO проявляется в смене очагов заболеваемости между северо-восточными и северо-центральными штатами.

Одним из наиболее удивительных открытий стало то, что волны COVID-19 происходят не только зимой, как это ожидаемо для респираторных вирусов, но и летом. Причём летние вспышки начинаются в южных штатах при высоких температурах и влажности. Это уникальное явление требует дальнейшего изучения, чтобы улучшить прогнозы и разработать более эффективные меры против пандемии.

Уточнения

Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на 4 августа 2024 года зарегистрировано свыше 775 миллионов случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 7 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории.



