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Почему краснокочанная капуста — суперфуд для здоровья

Краснокочанная капуста: борьба с воспалениями и защита от деменции
1:42
Здоровье

Терапевт Светлана Каневская поделилась интересными фактами о краснокочанной капусте, подчеркнув её удивительные полезные свойства. Этот овощ, по словам врача, содержит в десять раз больше витаминов и полезных веществ по сравнению с белокочанной капустой. В его составе можно найти множество ценных компонентов, которые поддерживают здоровье организма на разных уровнях.

Краснокочанная капуста: борьба с воспалениями и защита от деменции
Фото: commons.wikimedia.org by AimeeJustice, PDM

Краснокочанная капуста насыщена пищевыми флавоноидами, которые активно борются с вирусами и воспалительными процессами. Она также содержит фолиевую кислоту и витамин В6, которые важны для нормального функционирования нервной системы, а витамины А и Е поддерживают остроту зрения и здоровье кожи. Немаловажно и то, что капуста богата минералами, такими как кальций, калий, цинк, марганец и магний, которые необходимы для полноценного функционирования организма.

Кроме того, Каневская отметила, что этот овощ способствует защите нервной системы и мозга. В составе краснокочанной капусты находится антиоксидант антоциан, который помогает улучшить когнитивные функции и повышает концентрацию внимания. По мнению терапевта, регулярное потребление этой капусты снижает вероятность развития деменции.

Краснокочанная капуста также является отличным помощником в поддержании веса, так как она содержит большое количество пищевых волокон, воды и при этом низкокалорийна. Её стоит добавить в рацион и людям с диабетом, ведь этот овощ помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости (ранее — олигофрении), представляющей собой недоразвитие психики, деменция — это распад психических функций, происходящий в результате заболевания или повреждения головного мозга после завершения его созревания. Наиболее часто деменция наблюдается в старости (сени́льная деме́нция, от лат. senilis — старческий). В народе сенильная деменция носит название ста́рческий мара́зм. По данным ВОЗ, в 2015 году во всём мире насчитывалось более 46 миллионов людей с деменцией. В 2017 году это число увеличилось до 50 миллионов. Ежегодно регистрируются 7,7 миллиона новых случаев деменции, каждый из которых становится тяжким бременем для семей и систем здравоохранения. Ожидается, что это число увеличится до 131,5 млн к 2050 году.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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