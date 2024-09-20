Век технологий и дружба: почему мы видимся реже, но дружим крепче

Дружба в США: американцы дружат больше, чем считают

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения признала одиночество угрозой общественному здоровью. Однако свежие данные говорят о том, что американцы, несмотря на редкие встречи, имеют больше друзей, чем когда-либо прежде.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Исследование Натали Пеннингтон, профессора Университета штата Колорадо, изучало пять ключевых аспектов дружбы, включая количество друзей, качество взаимоотношений, уровень социальной поддержки и общее эмоциональное благополучие.

Результаты исследования показали, что в среднем у американцев около четырёх-пяти близких друзей, что соответствует данным за последние десятилетия. Лишь менее 3 % респондентов признались, что у них нет друзей, что совпадает с выводами прошлых исследований.

Учёные отмечают, что страхи о растущем количестве одиноких людей могут быть преувеличены и вызваны особенностями методов исследования. Важно помнить, что прочные дружеские отношения повышают уровень счастья и удовлетворённости жизнью, помогая справляться с одиночеством и его негативными последствиями.