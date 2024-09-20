Укус клеща: как вовремя заметить и что делать, если не удалось избежать

Вакцинация и козье молоко: мифы и реальность о защите от клещевого энцефалита

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёный Юрий Гниненко объяснил, как можно уберечься от инфекций, передаваемых клещами.

Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, вакцинация существенно облегчает течение болезни. Однако в деревнях до сих пор существует мнение, что козье молоко, если его даёт коза, перенесшая заболевание, может защитить от энцефалита. Тем не менее, едва ли кто-то решится пить молоко от козы, которая имела контакт с клещом, отметил Гниненко.

Эксперт подчеркнул, что важнейшая мера защиты — это правильная одежда. Для походов в лес или парк следует выбирать вещи, которые плотно прилегают к телу. Брюки стоит заправить в носки, а верхнюю часть одежды застегнуть так, чтобы закрыть грудь. Также важно помнить, что упавшего с ветки клеща можно не заметить.

Если же избежать укуса клеща не удалось, не рекомендуется удалять его самостоятельно — лучше обратиться к врачу. Специалисты в клинике смогут определить, является ли клещ переносчиком болезни и назначить необходимое лечение на основе анализа, добавил Гниненко.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний. Успешная вакцинация приводит к иммунизации. Понятия «вакцинация» и «иммунизация» на практике часто используются взаимозаменяемо, однако вакцинация подразумевает лишь процесс введения вакцины, в то время как под иммунизацией понимают как процесс введения вакцины, так и последующий процесс формирования иммунитета от соответствующего заболевания. Вакцинация является простым, эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных болезней до контакта с их возбудителем, а механизм действия сводится к задействованию естественных защитных механизмов организма. Вакцинация также представляет собой стратегию, позволяющую контролировать, сдерживать, устранять и искоренять распространённые заболевания, являясь при этом одной из наиболее экономичных мер общественного здравоохранения (затраты на вакцинацию меньше, нежели затраты на лечение в случае её отсутствия).





Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. Такого расцвета клещи достигли в связи с тем, что в своём историческом развитии они приобрели мелкие (иногда микроскопические) размеры, что позволило им освоить верхние слои почвы, богатые разлагающимися растительными остатками.



