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Укус клеща: как вовремя заметить и что делать, если не удалось избежать

Вакцинация и козье молоко: мифы и реальность о защите от клещевого энцефалита
1:11
Здоровье

Учёный Юрий Гниненко объяснил, как можно уберечься от инфекций, передаваемых клещами.

Вакцинация и козье молоко: мифы и реальность о защите от клещевого энцефалита
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, вакцинация существенно облегчает течение болезни. Однако в деревнях до сих пор существует мнение, что козье молоко, если его даёт коза, перенесшая заболевание, может защитить от энцефалита. Тем не менее, едва ли кто-то решится пить молоко от козы, которая имела контакт с клещом, отметил Гниненко.

Эксперт подчеркнул, что важнейшая мера защиты — это правильная одежда. Для походов в лес или парк следует выбирать вещи, которые плотно прилегают к телу. Брюки стоит заправить в носки, а верхнюю часть одежды застегнуть так, чтобы закрыть грудь. Также важно помнить, что упавшего с ветки клеща можно не заметить.

Если же избежать укуса клеща не удалось, не рекомендуется удалять его самостоятельно — лучше обратиться к врачу. Специалисты в клинике смогут определить, является ли клещ переносчиком болезни и назначить необходимое лечение на основе анализа, добавил Гниненко.

 

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний. Успешная вакцинация приводит к иммунизации. Понятия «вакцинация» и «иммунизация» на практике часто используются взаимозаменяемо, однако вакцинация подразумевает лишь процесс введения вакцины, в то время как под иммунизацией понимают как процесс введения вакцины, так и последующий процесс формирования иммунитета от соответствующего заболевания. Вакцинация является простым, эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных болезней до контакта с их возбудителем, а механизм действия сводится к задействованию естественных защитных механизмов организма. Вакцинация также представляет собой стратегию, позволяющую контролировать, сдерживать, устранять и искоренять распространённые заболевания, являясь при этом одной из наиболее экономичных мер общественного здравоохранения (затраты на вакцинацию меньше, нежели затраты на лечение в случае её отсутствия).
 

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. Такого расцвета клещи достигли в связи с тем, что в своём историческом развитии они приобрели мелкие (иногда микроскопические) размеры, что позволило им освоить верхние слои почвы, богатые разлагающимися растительными остатками.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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