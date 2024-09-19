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Диетологи развеяли популярный миф о сельдерее

Диетологи: сельдерей не может называться продуктом с отрицательной калорийностью
1:39
Здоровье

Сельдерей известен людям с давних времён как овощ, который повышает выносливость и силу. Многие худеющие считают его продуктом с отрицательной калорийностью, однако диетологи развеяли этот миф.

Диетологи: сельдерей не может называться продуктом с отрицательной калорийностью
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Сельдерей действительно является низкокалорийным овощем, и его стебли часто включают в различные диеты. Однако называть его продуктом с отрицательной калорийностью неправильно.

"Переваривание любой пищи, даже самой лёгкой, "сжигает" не более 30 процентов содержащихся в ней калорий", — сообщает РИАМО.

В 100 граммах корня сельдерея содержится 33 ккал, а в 100 граммах стебля — всего 17 ккал. Этот овощ не только способствует похудению, но и обогащает организм витаминами. В нём содержится витамин K, который участвует в синтезе протромбина — важного элемента системы свёртывания крови. Сельдерей также богат витаминами A и C, калием, магнием, натрием и фосфором. Кроме того, он содержит много пищевых волокон, которые улучшают работу кишечника, снижают аппетит и помогают выводить вредные вещества из организма.

Тем не менее, сельдерей содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках. Поэтому людям с почечными проблемами его употреблять не рекомендуется. Также следует избегать сельдерея тем, у кого повышенная свёртываемость крови, и беременным женщинам, так как он может вызвать чрезмерный приток крови к стенкам матки и спровоцировать преждевременные роды.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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