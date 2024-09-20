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Как пыльца решает: чихнуть или закашлять

Открыты новые подходы к лечению аллергии и хронического кашля
1:11
Здоровье

Недавние исследования показали, что за кашель и чихание при вдыхании пыльцы отвечают разные группы нейронов.

В экспериментах на мышах обнаружены в носовых проходах "чихательные клетки". Эти клетки передают сигналы в мозг, активируя процесс чихания. В ходе экспериментов было выявлено, что вещество BAM 8-22 вызывает чихание, активируя специфический ионный канал MrgprC11. Когда этот канал удалили у заражённых гриппом мышей, чихание прекратилось, однако кашель не исчез.

Кроме того, в трахее были найдены нервные клетки, выделяющие соматостатин — именно они инициируют кашель в ответ на раздражение. Эти открытия открывают путь к новым методам лечения аллергии и хронического кашля, что особенно важно из-за побочных эффектов нынешних лекарств.

Продолжаются исследования, как нейроны взаимодействуют с центром управления дыханием в мозге. В будущем планируется провести подобные исследования на людях, что может изменить подходы в медицине и привлечь больше внимания врачей к этой проблеме.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества. Возникает аллергия при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм. При этом сенсибилизация не обязательно приводит к возникновению аллергии.
 

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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