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Иордания - первая страна, искоренившая проказу

ВОЗ: Иордания стала первой страной на планете, которая избавилась от лепры
1:04
Здоровье

Иордания стала первой страной в мире, где официально объявили об искоренении лепры. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В государстве уже около 20 лет не регистрируются новые случаи данного заболевания.

ВОЗ: Иордания стала первой страной на планете, которая избавилась от лепры
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поздравляет Иорданское королевство с тем, что оно стало первой страной в мире, официально избавившейся от проказы. Это важное достижение знаменует собой новую эру в глобальных усилиях в области общественного здравоохранения", — отмечается в сообщении ВОЗ.

Лепра (известная также как проказа) представляет собой форму гранулёматоза, вызываемую микобактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Эта болезнь характеризуется преимущественным поражением кожи и периферической нервной системы, а также может затрагивать переднюю камеру глаза, верхние дыхательные пути выше гортани, яички, а также кисти рук и стопы ног.

Уточнения

Ле́пра также прока́за (менее известные названия: болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз; elephantiasis graecorum, lepra arabum, lepra orientalis, финикийская болезнь, satyriasis, скорбная болезнь, крымка, крымская болезнь, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря и другие) — разновидность гранулёматоза (хронического инфекционного заболевания), вызываемая микобактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis; протекает с преимущественными поражениями кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей выше гортани, яичек, а также кистей и стоп. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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