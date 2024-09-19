Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума поддерживает развитие комплексного сельского туризма
PayPal введёт комиссию за обслуживание неактивных счетов
Сотрудник ГАИ требует полис ОСАГО: вот что нужно знать водителю
Травматолог-ортопед: чтобы не сорвать спину, можно подсесть под объект
Основатель MeNoAge Носкова: в хорошем креме для рук должны быть натуральные масла и сквалан
Простой способ растопить шоколад без микроволновки
МЭА: Украина и Молдавия зимой столкнутся с серьёзными проблемами энергоснабжения
Неприхотливая, но требовательная: особенности выращивания черники на даче
ГАИ стала штрафовать за движение задним ходом

Врач перечислила причины неприятного запаха изо рта

Гастроэнтеролог: часто неприятный запах изо рта вызван болезнями зубов и дёсен
1:40
Здоровье

Неприятный запах изо рта может иметь несколько причин, которые невозможно устранить просто пожевать мятную жвачку. Среди них — проблемы в полости рта, а также заболевания желудочно-кишечного тракта и ЛОР-органов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Шеслер, как сообщает Газета.Ru.

Гастроэнтеролог: часто неприятный запах изо рта вызван болезнями зубов и дёсен
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

По словам специалиста, только в двух случаях запах изо рта считается нормой. Он возникает утром после сна или после употребления сильно пахнущих продуктов. В таких ситуациях избавиться от него можно с помощью обычной чистки зубов. Однако существуют и другие причины появления этой неприятной проблемы.

"Нужно исключить заболевания ротовой полости: кариес, воспаление дёсен и плохую гигиену. Важно использовать зубную нить, а при необходимости — ирригатор. Чаще всего причины запаха кроются в полости рта, поэтому в первую очередь нужно обратиться к стоматологу", — поделилась Екатерина Шеслер.

Реже неприятный запах изо рта может быть связан с хроническим воспалением околоносовых пазух и пробками в миндалинах. Кроме того, его может вызывать дивертикул Ценкера — выпячивание задней стенки пищевода. Появление запаха может быть симптомом диабета, хронической почечной недостаточности или гастроэзофагеального рефлюкса, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод. В подобных случаях необходимо немедленно обратиться к врачу для выявления причины и назначения лечения, рекомендовала гастроэнтеролог.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. 

ЛОР — отоларингология, область медицины, изучающая строение и функционирование уха, горла и носа.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Как обеззаразить почву в теплице
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как использовать бархатцы после цветения
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Последние материалы
PayPal введёт комиссию за обслуживание неактивных счетов
Сотрудник ГАИ требует полис ОСАГО: вот что нужно знать водителю
Травматолог-ортопед: чтобы не сорвать спину, можно подсесть под объект
Основатель MeNoAge Носкова: в хорошем креме для рук должны быть натуральные масла и сквалан
Простой способ растопить шоколад без микроволновки
МЭА: Украина и Молдавия зимой столкнутся с серьёзными проблемами энергоснабжения
Неприхотливая, но требовательная: особенности выращивания черники на даче
ГАИ стала штрафовать за движение задним ходом
Что обязательно нужно сделать в Таиланде: пять лучших идей для путешествия
Секреты хрустящего картофеля фри: простой рецепт дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.