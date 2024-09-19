Врач перечислила причины неприятного запаха изо рта

Гастроэнтеролог: часто неприятный запах изо рта вызван болезнями зубов и дёсен

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неприятный запах изо рта может иметь несколько причин, которые невозможно устранить просто пожевать мятную жвачку. Среди них — проблемы в полости рта, а также заболевания желудочно-кишечного тракта и ЛОР-органов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Шеслер, как сообщает Газета.Ru.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

По словам специалиста, только в двух случаях запах изо рта считается нормой. Он возникает утром после сна или после употребления сильно пахнущих продуктов. В таких ситуациях избавиться от него можно с помощью обычной чистки зубов. Однако существуют и другие причины появления этой неприятной проблемы.

"Нужно исключить заболевания ротовой полости: кариес, воспаление дёсен и плохую гигиену. Важно использовать зубную нить, а при необходимости — ирригатор. Чаще всего причины запаха кроются в полости рта, поэтому в первую очередь нужно обратиться к стоматологу", — поделилась Екатерина Шеслер.

Реже неприятный запах изо рта может быть связан с хроническим воспалением околоносовых пазух и пробками в миндалинах. Кроме того, его может вызывать дивертикул Ценкера — выпячивание задней стенки пищевода. Появление запаха может быть симптомом диабета, хронической почечной недостаточности или гастроэзофагеального рефлюкса, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод. В подобных случаях необходимо немедленно обратиться к врачу для выявления причины и назначения лечения, рекомендовала гастроэнтеролог.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.



ЛОР — отоларингология, область медицины, изучающая строение и функционирование уха, горла и носа.

