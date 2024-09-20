Зухра Павлова рассказала, у какой категории граждан самый высокий риск смертельных проблем с сердцем

Врач Павлова заметила, что риск внезапной остановки сердца выше у диабетиков 30—40 лет

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Риск возникновения внезапных проблем с сердцем значительно возрастает у людей с сахарным диабетом, независимо от их возраста. Об этом заявила врач Зухра Павлова.

Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

"Вероятность внезапных смертельных проблем с сердцем стабильно повышена у тех, кто страдает сахарным диабетом, вне зависимости от возраста. Но чаще всего такие состояния возникают в промежутке между 30 — 40 годами", — написала врач Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Однако наиболее уязвимой группой являются молодые люди с диабетом первого типа, у которых вероятность развития смертельных проблем с сердцем в 20 раз выше, чем у здоровых людей. Пациенты со вторым типом диабета также подвержены повышенному риску, который почти в шесть раз превышает риск для здоровой популяции, отметила врач.

Исследование датских учёных подчёркивает необходимость тщательного контроля состояния сердца у диабетиков, особенно молодых. Избыточный вес также является дополнительным фактором риска, способствуя развитию серьёзных проблем с сердцем, подчеркнула Павлова.

Для пациентов с диабетом первого типа учёные предлагают использовать специальные устройства, которые отслеживают сердечный ритм и предупреждают о возможных нарушениях.

Уточнения

Остано́вка се́рдца — внезапное и полное прекращение эффективного сердцебиения с наличием или отсутствием биоэлектрической активности. Представляет смертельную опасность, вызывая гипоксию.



Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

