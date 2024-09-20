Зухра Павлова рассказала, у какой категории граждан самый высокий риск смертельных проблем с сердцем

Риск возникновения внезапных проблем с сердцем значительно возрастает у людей с сахарным диабетом, независимо от их возраста. Об этом заявила врач Зухра Павлова.
"Вероятность внезапных смертельных проблем с сердцем стабильно повышена у тех, кто страдает сахарным диабетом, вне зависимости от возраста. Но чаще всего такие состояния возникают в промежутке между 30 — 40 годами", — написала врач Зухра Павлова в своём Telegram-канале.
Однако наиболее уязвимой группой являются молодые люди с диабетом первого типа, у которых вероятность развития смертельных проблем с сердцем в 20 раз выше, чем у здоровых людей. Пациенты со вторым типом диабета также подвержены повышенному риску, который почти в шесть раз превышает риск для здоровой популяции, отметила врач.
Исследование датских учёных подчёркивает необходимость тщательного контроля состояния сердца у диабетиков, особенно молодых. Избыточный вес также является дополнительным фактором риска, способствуя развитию серьёзных проблем с сердцем, подчеркнула Павлова.
Для пациентов с диабетом первого типа учёные предлагают использовать специальные устройства, которые отслеживают сердечный ритм и предупреждают о возможных нарушениях.
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