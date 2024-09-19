Психотерапевт рассказала, как побороть осеннюю хандру при помощи питания и любимых дел

Осенью наш организм особенно остро реагирует на изменения в природе, связанные со снижением продолжительности светового дня и количества солнечных лучей. В результате снижается уровень "гормонов счастья" — серотонина, норадреналина и дофамина, что может привести к развитию осенней хандры.
Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина в беседе с NewsInfo.Ru посоветовала осенью начать с пересмотра своего рациона в пользу белковых продуктов.
"В каждый прием пищи, независимо от того, что вы едите, должен быть обязательно белок. Даже с яблоком вы решили перекусить, чтобы потом не засыпать и не быть как вареная муха, съешьте 10 орехов миндальных или йогурт греческий, просто белковый", — сказала Никитина.
Также врач рекомендовала включить в меню местные фрукты и овощи, например, яблоки и тыкву взамен манго, а также разнообразить свой досуг прогулками на свежем воздухе и занятиями любимыми увлечениями.
Психотерапевт рекомендует больше заниматься именно теми делами, которые действительно приносят удовольствие, например, читать или гулять, если радуют именно эти занятия.
Важно также избегать чрезмерного употребления антибиотиков и обеспечить себе сбалансированное питание, полноценный сон и занятие любимым делом для поддержания здоровья и молодости организма.
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.