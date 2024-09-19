Учёные перечислили продукты и напитки, которые снижают риск деменции

JAMA Network Open: чай и ягоды помогут снизить риск деменции

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Квинс в Белфасте совместно с коллегами из Испании, Дании, Австралии и Австрии обнаружили, что употребление продуктов, богатых флавоноидами, таких как чай, красное вино и ягоды, может снизить риск развития деменции.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, CC BY-SA 3.0

В исследовании приняли участие 121 986 взрослых в возрасте от 40 до 70 лет, данные о которых были предоставлены британским биобанком. Учёные проанализировали привычный рацион участников и наличие в нём продуктов, содержащих флавоноиды — компоненты, присутствующие во фруктах, овощах, ягодах и некоторых напитках растительного происхождения.

В течение 9 лет исследователи наблюдали за признаками деменции у испытуемых. Результаты показали, что у тех, кто регулярно употреблял продукты, богатые флавоноидами, риск развития деменции был на 28% ниже. Согласно данным, опубликованным в журнале JAMA Network Open, у людей с депрессией вероятность нейродегенеративного сценария снизилась на 43-48%.

Кроме того, исследователи отметили, что для здоровья полезны и другие продукты, такие как яблоки, виноград, апельсины, грейпфрут, сладкий перец, лук и тёмный шоколад.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Флавонóиды — крупнейший класс растительных полифенолов.

