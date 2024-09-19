Учёные смогли записать мысли человека в момент смерти

LADbible: мозг за небольшое время до смерти повышает активность "гамма-осцилляций"

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Канадские учёные провели неожиданный эксперимент в сфере танатологии, подключив энцефалограф к 87-летнему пациенту, страдающему эпилепсией. Во время обследования пациенту случился сердечный приступ, который привёл к его смерти от острой сердечной недостаточности. Однако, важными для науки оказались зафиксированные прибором показатели мозговых волн за 30 секунд до и после смерти.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Оказалось, что мозг пожилого мужчины усиливал активность "гамма-осцилляций" за непродолжительное время до смерти. В обычных условиях это может указывать на то, что человек что-то вспоминает или видит сны. По данным LADbible, это наблюдение может предоставить косвенное подтверждение утверждения о видениях ключевых моментов жизни перед смертью.

Ранее подобные примеры мозговой активности были зафиксированы у лабораторных крыс. Однако, учёные делают оговорку о тяжёлом диагнозе пациента и отсутствии данных о том, происходят ли аналогичные процессы у других людей в момент смерти.

Этот эксперимент открывает новые перспективы для исследования процессов, происходящих в мозге в момент смерти. Однако, для получения более точных и обобщенных результатов требуются дальнейшие исследования на большем количестве пациентов.

Уточнения

Танатоло́гия (от др.-греч. θάνατος — смерть и λόγος — учение) — раздел теоретической и практической медицины, изучающий состояние организма в конечной стадии патологического процесса, динамику и механизмы умирания, непосредственные причины смерти, клинические, биохимические и морфологические проявления постепенного прекращения жизнедеятельности организма.

