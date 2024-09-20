Зухра Павлова рассказала о секретном способе приготовления еды, который помогает похудеть

Врач Павлова посоветовала слегка недоваривать блюда желающим похудеть

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям, стремящимся снизить вес, следует сократить время приготовления традиционных блюд и готовить их при более низких температурах. Об этом сообщила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Зухра Павлова.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, CC BY-SA 4.0

Этот метод называется "альденте" (от итальянского "al dente" — "на зубок"), что означает кулинарную готовность макаронных изделий или риса, когда они остаются немного твёрдыми, когда их кусаешь.

Зухра Павлова рекомендует варить продукты при температуре 60-70 градусов Цельсия, а тушить — в духовке при 100-120 градусах. Время приготовления еды следует максимально сократить.

Врач подчеркнула, что блюда в состоянии "альденте" лучше, чем переваренные.

Чтобы понять, что происходит, когда в организм попадает пища "альденте", врач посоветовала представить, когда человек тратит больше сил и калорий: когда он бежит с тяжёлым рюкзаком или без него. Конечно, с дополнительным весом, то есть с рюкзаком бежать намного сложнее, отметила эндокринолог.

"Так и с альденте: продукт почти готов, но ему не хватило буквально пары минут. Он не разварен, в сохранной форме и т. д. Но для того, чтобы усвоить альденте, у организма уйдет больше сил, а значит, и калорий", — написала Павлова в своём Telegram-канале.

Уточнения

Al dente (от итал. al dente — «на зуб»; произносится аль дэ́нтэ) — состояние кулинарной готовности макаронных изделий или риса как твердые при укусе.

В современной итальянской кулинарии этот термин обозначает идеальную консистенцию макаронных изделий и подразумевает короткое время приготовления. Molto al dente — это кулинарный термин, обозначающий слегка недоваренные макароны.

