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Учёные разработали способ снижения доли пьющих людей

BMJ Open: информация о килокалориях уменьшает потребление алкоголя на 18%
2:06
Здоровье

Учёные из Лондонского университета (Великобритания) выявили потенциальный способ влияния на привычки людей, злоупотребляющих алкоголем, и стимулирования их к снижению потребления спиртных напитков. Согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале BMJ Open, указание калорийности напитков на этикетках может способствовать изменению поведения потребителей.

BMJ Open: информация о килокалориях уменьшает потребление алкоголя на 18%
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

Учёные проанализировали ответы 4683 жителей Англии, чтобы оценить влияние маркировки калорийности алкогольных напитков на отношение людей к этой продукции.

Исследование показало, что 54% респондентов, отнесённых к категории "опасных пьющих" в опросе, заявили о готовности изменить свой рацион в случае введения этикеток с указанием калорийности.

При ответе на вопрос о конкретных изменениях в поведении более четверти пьющих (27%) сообщили, что предпочтут менее калорийные напитки, а каждый шестой (18%) заявил о намерении сократить общее потребление алкоголя.

Более половины респондентов (58%) отметили полезность маркировки калорийности, а 64% согласились с необходимостью её предоставления в магазинах и супермаркетах. Кроме того, 52% считают, что информация о калорийности должна быть доступна в пабах, барах и ресторанах.

Учёные также оценили осведомлённость людей о калорийности алкогольных напитков и обнаружили, что заядлые любители алкоголя чаще давали точные оценки количества калорий в пиве, вине, сидре и крепких спиртных напитках по сравнению с умеренно пьющими или непьющими респондентами.

"Около 9% калорий, потребляемых мужчинами и 5% женщинами, поступают из алкогольных напитков. Поэтому маркировка калорийности алкоголя может внести скромный вклад в помощь людям в поддержании здорового веса", — уточнили специалисты.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчётное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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