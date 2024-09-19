Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Магаданской области создадут маршруты морских прогулок
ВСУ развернутся в Курской области начнут отступать и погибнут
Как получить идеально ровные кусочки филе сельди
Маска-пилинг для лица с овсянкой, мёдом и кефиром
Ученые рассказали о будущем состоянии Солнца
Ford назвал китайский автопром "экзистенциальной угрозой"
Туристы и местные жалуются на грязные улицы и проблемы с парковками в Геленджике
Как сделать самодельный ароматизатор для авто: пошаговая инструкция
Экономист отметил положительный эффект кадрового дефицита

Врач предостерегла о летальных последствиях геофагии

Врач: поедание земли смертельно опасно для человека
1:21
Здоровье

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва предупредила о том, что бьюти-тренд из TikTok, связанный с поеданием земли для спасения от старости, является смертельно опасным. В беседе с LIFE. ru она объяснила, что такое поведение называется геофагией и не имеет научных доказательств полезности для красоты.

Врач: поедание земли смертельно опасно для человека
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Александра Филёва отметила, что в земле могут присутствовать паразиты, такие как токсокары и аскариды, а также бактерии, которые могут вызывать опасные заболевания, такие как холера и столбняк. Кроме того, грунт может содержать тяжёлые металлы и ядовитые вещества, которые могут быть вредными для здоровья.

"В земле накапливаются тяжелые металлы и токсические вещества — и многие из них смертельно опасны для человека. Например, большое количество свинца может привести к почечной недостаточности", — пояснила специалист.

Поедание земли также может нанести вред зубам, так как они не предназначены для пережевывания грунта и могут ломаться.

Врач рекомендует прибегнуть к более традиционным и безопасным способам сохранения красоты, таким как здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон и правильное питание.

Уточнения

Аскариды (лат  Ascarididae) — семейство крупных паразитических круглых червей, длина самки паразита может достигать 40 см, а самца — не больше 25 см. Аскариды могут вызывать повреждение стенки тонкого кишечника, непроходимость кишечника, перфоративный перитонит, бронхит, очаговые пневмонии, кровохарканье, заболевания печени и поджелудочной железы.

Геофагия (или: литофагия, камнеедение, землеедение) — употребление в пищу минералов, горных пород, почвы, золы, грязи животными и людьми.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Как использовать бархатцы после цветения
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Последние материалы
Туристы и местные жалуются на грязные улицы и проблемы с парковками в Геленджике
Как сделать самодельный ароматизатор для авто: пошаговая инструкция
Экономист отметил положительный эффект кадрового дефицита
Как беспорядок в спальне влияет на ваш сон
Замминистра Евгения Котова: мужчины живут меньше из-за пристрастия к алкоголю
Готовим янтарное тыквенное варенье с лимоном
Гинеколог Ножницева: постоянный стресс препятствует наступлению беременности
Загитова представит новое шоу "Алые паруса"
Россия с умом распоряжается своим золотым запасов, в отличие от США
Озимый чеснок: советы опытных агрономов по правильной посадке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.