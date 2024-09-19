Врач предостерегла о летальных последствиях геофагии

Врач: поедание земли смертельно опасно для человека

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва предупредила о том, что бьюти-тренд из TikTok, связанный с поеданием земли для спасения от старости, является смертельно опасным. В беседе с LIFE. ru она объяснила, что такое поведение называется геофагией и не имеет научных доказательств полезности для красоты.

Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Александра Филёва отметила, что в земле могут присутствовать паразиты, такие как токсокары и аскариды, а также бактерии, которые могут вызывать опасные заболевания, такие как холера и столбняк. Кроме того, грунт может содержать тяжёлые металлы и ядовитые вещества, которые могут быть вредными для здоровья.

"В земле накапливаются тяжелые металлы и токсические вещества — и многие из них смертельно опасны для человека. Например, большое количество свинца может привести к почечной недостаточности", — пояснила специалист.

Поедание земли также может нанести вред зубам, так как они не предназначены для пережевывания грунта и могут ломаться.

Врач рекомендует прибегнуть к более традиционным и безопасным способам сохранения красоты, таким как здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон и правильное питание.

Уточнения

Аскариды (лат Ascarididae) — семейство крупных паразитических круглых червей, длина самки паразита может достигать 40 см, а самца — не больше 25 см. Аскариды могут вызывать повреждение стенки тонкого кишечника, непроходимость кишечника, перфоративный перитонит, бронхит, очаговые пневмонии, кровохарканье, заболевания печени и поджелудочной железы.



Геофагия (или: литофагия, камнеедение, землеедение) — употребление в пищу минералов, горных пород, почвы, золы, грязи животными и людьми.

