Замминистра здравоохранения раскрыла, почему женщины живут дольше, чем мужчины

Замминистра Евгения Котова: мужчины живут меньше из-за пристрастия к алкоголю

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой, основной причиной более высокой продолжительности жизни женщин по сравнению с мужчинами является склонность последних к употреблению алкоголя и курению. В интервью "Парламентской газете" замминистра отметила, что в России женщины живут в среднем на 10 лет дольше мужчин.

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Евгения Котова также подчеркнула, что существуют факторы риска, актуальные для обоих полов, такие как избыточная масса тела, неправильное питание и низкая физическая активность. Согласно статистике, каждая пятая женщина и каждый пятый мужчина подвержены этим рискам.

"Однако у женщин в три раза меньше, чем у мужчин, отмечен риск пагубного потребления алкоголя и курения. Помимо этого, мужчины реже участвуют в профилактических программах и менее охотно проходят лечение, что делает их особенно уязвимой группой, требующей внимания и особого подхода", — отметила замминистра здравоохранения .

Заместитель министра здравоохранения сообщила, что в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" был разработан федеральный проект "Здоровье для каждого", который предусматривает усовершенствование более 500 существующих центров здоровья и создание 200 новых по всей России. Эти учреждения будут работать с гражданами, имеющими факторы риска, оказывать им помощь в борьбе с вредными привычками, а также предоставлять психологическую поддержку.

Уточнения

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

