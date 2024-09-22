Учёные перечислили продукты, которые снижают холестерин в крови за 24 дня

Учёные: некоторые виды орехов и жирной рыбы снизят холестерин в крови за 24 дня

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию учёных из Оксфордского университета, потребление определённых видов орехов и жирной рыбы, таких как скумбрия и лосось, может способствовать снижению общего уровня холестерина в крови и уровня "плохого" холестерина примерно на 10% в течение 24 дней. Кроме того, подсолнечное масло также содержит высокий уровень полиненасыщенных жиров, включая омега-3 и омега-6, которые оказывают благоприятное влияние на уровень холестерина. Включение этих продуктов в рацион питания способствует повышению энергетических резервов в сердечной мышце, как сообщает "Доктор Питер".

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Однако исследование также выявило, что употребление некоторых других продуктов может привести к увеличению количества жира вокруг печени, что, в свою очередь, повышает риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. К таким продуктам относятся жирное мясо, торты, пирожные и печенье.

"Это исследование дает нам доказательства, что насыщенные жиры очень быстро и незаметно создают риск для здоровья сердца, не вызывая никаких изменений в весе человека", — уточнил заместитель медицинского директора British Heart Foundation.