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Травматолог рассказал, как поднимать тяжести без угрозы для спины

Травматолог-ортопед: чтобы не сорвать спину, можно подсесть под объект
1:18
Здоровье

В интервью для NEWS. ru травматолог-ортопед Максим Саутин рассказал о правильной технике поднятия тяжестей, позволяющей избежать срыва спины. Он подчеркнул, что при выполнении тяжёлой работы важно задействовать максимально большую группу мышц, что облегчает выполнение любого движения. Чтобы снизить нагрузку на спину, можно, например, подсесть под объект, перенося основную силовую нагрузку на ноги.

Травматолог-ортопед: чтобы не сорвать спину, можно подсесть под объект
Фото: flickr.com by Lance Goyke, CC BY 2.0

Врач отметил, что поднимать тяжести следует не за счёт усилий спины или рук, при сгибании позвоночника испытывающих колоссальную нагрузку, а используя мышцы ног. В противном случае возникает риск развития протрузий межпозвонковых дисков и других, более серьёзных повреждений. Поэтому при подъёме предметов рекомендуется сохранять спину ровной, в максимально стабильном положении, соответствующем нашей обычной осанке при ходьбе, которое является наиболее сбалансированным, как пояснил врач.

Максим Саутин также подчеркнул, что такая биомеханика движений позволяет защитить не только спину, но и суставы. Это объясняется тем, что мышцы таза и ног представляют собой более крупную группу по сравнению с мышцами спины.

Уточнения

Протру́зия межпозвонкового диска — патологический процесс в позвоночнике, при котором межпозвонковый диск выбухает в позвоночный канал без разрыва фиброзного кольца, возникающего при грыже. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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