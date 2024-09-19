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Вирусолог раскрыл, что поможет защититься от осенних простуд и вирусов

Вирусолог: витамин D поможет защититься от осенних простуд
1:35
Здоровье

Наступление осени приносит не только очарование "золотой поры", но и неблагоприятные погодные условия с осадками и ветром, которые способствуют распространению сезонных заболеваний. Эксперт-вирусолог из Российской академии наук Павел Волчков поделился основными способами защиты от осенних простуд в интервью изданию Life. ru.

Вирусолог: витамин D поможет защититься от осенних простуд
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

По мнению учёного, чтобы снизить риск заражения осенними вирусами, одним из наиболее эффективных решений является вакцинация. Однако Волчков подчёркивает, что полностью защититься от всех потенциальных патогенов невозможно. Наиболее распространённые вирусы, такие как хорошо известный грипп, требуют регулярного обновления вакцин, которое осуществляется фармацевтическими компаниями к началу сезона первых осенних похолоданий на основе прогнозов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Относительно ковида, вспышку которого мы сейчас наблюдаем, из рекомендаций — уже имеющаяся вакцина. Чем чаще и регулярнее она подвергается апдейту, тем лучше", — отметил Павел Волчков.

Помимо вакцинации, вирусолог советует уделить особое внимание витамину D. Тем, кто не успел насладиться последними солнечными днями летом и в начале сентября, рекомендуется принимать витамин D в виде добавок, начиная с конца августа и на протяжении всей осени. Альтернативным источником этого витамина могут служить кисломолочные продукты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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