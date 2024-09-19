Учёные выявили причина роста мировой заболеваемости инсультом

The Lancet: с 1990 по 2021 год заболеваемость инсультом возросла на 70%

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Технологического университета Окленда (Новая Зеландия) опубликовали исследование в журнале The Lancet Neurology, в котором сообщается о значительном увеличении числа людей, перенёсших инсульт, по всему миру. По их данным, в 2021 году этот показатель достиг 11,9 миллионов человек, что на 70% выше, чем в 1990 году.

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Учёные проанализировали данные о заболеваемости инсультом из различных стран, используя информацию систем общественного здравоохранения. Они обнаружили, что количество первичных случаев инсульта значительно выросло. Кроме того, за тот же период количество летальных исходов, связанных с инсультом, увеличилось до 7,3 миллионов человек, что на 44% больше, чем в 1990 году. Это делает инсульт третьей по частоте причиной преждевременной смерти в мире после ишемической болезни сердца и COVID-19.

Причиной такого роста учёные называют не только увеличение численности и старение населения, но и изменения в образе жизни. К факторам риска относятся избыточный вес, глобальное потепление, сахарный диабет, употребление сладких напитков, гипертония, неправильное питание с низким содержанием омега-6 полиненасыщенных жирных кислот и недостаток физической активности.

Эти результаты подчёркивают необходимость принятия мер по предотвращению инсульта через улучшение образа жизни и общественных программ здравоохранения.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.



Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

