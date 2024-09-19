Врач раскрыл опасность криолиполиза, который принято считать заменой липосакции

Пластический хирург: криолиполиз вызывает фиброз и воспаление

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российских женщин, стремящихся избавиться от лишнего веса, пластический хирург Олег Снигирь предостерёг от опасности криолиполиза — процедуры, которая, по заявлениям, сжигает до 40% жира и заменяет липосакцию и абдоминопластику. Как сообщает Газета. Ru, хирург предупредил о возможных осложнениях, таких как воспаление и фиброз тканей.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Lt. Arwen Chisholm, PDM

"С помощью контактной установки происходит охлаждение поверхностных тканей. Такие манипуляции якобы не повреждают окружающие ткани, но вызывают разрушение адипоцитов — клеток, из которых состоит жировая ткань. Они, по заверениям сторонников этой процедуры, уменьшаются, в конечном итоге исчезают, и силуэт человека за счёт уменьшения подкожно-жировой клетчатки становится меньше, и фигура более подтянутой", — отметил специалист.

Хотя криолиполиз может показаться безопасной процедурой, Снигирь обратил внимание на серьёзные побочные эффекты. Он отметил, что любое экстремальное термическое воздействие не только поражает жировые клетки, но и влияет на другие ткани, включая сосуды. В результате такого масштабного повреждения клеток могут образовываться фиброзы. Кроме того, у многих пациентов после процедуры возникает холодовой ожог, который может привести к некротическим изменениям в тканях.

Жир, удаляемый при криолиполизе, уходит очень медленно, превращаясь в желеобразную субстанцию, которая находится под кожей и может вызывать воспаления. Это, в свою очередь, становится нагрузкой на иммунную систему и подрывает общее здоровье, как подчеркнул эксперт.

Уточнения

Фибро́з (лат. fibrosis) — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах, возникающее, как правило, в результате хронического воспаления.



Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

