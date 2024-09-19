Врач перечислил 4 анализа, которые укажут на скрытое ожирение

Эндокринолог: существует четыре способа выявления скрытой формы ожирения

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует несколько методов диагностики скрытой формы ожирения, включая компьютерную томографию (КТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости, вычисление индекса массы тела (ИМТ), а также измерение соотношения окружности талии и бедёр. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Таныгина, как сообщает Газета.Ru.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

"Врачи скрытое ожирение называют висцеральным (абдоминальным). Это такое состояние, когда у пациента вроде и не видно лишнего жира, но вес норме не соответствует. В этом случае жир может прятаться вокруг внутренних органов", — пояснила специалист.

Эндокринолог отметила, что скрытое ожирение чаще встречается у мужчин и характеризуется увеличением живота при относительно стройных конечностях и других частях тела. Хотя ИМТ является достаточно надежным показателем избыточной массы тела, он имеет некоторые ограничения. Так, у людей с развитой мускулатурой ИМТ может быть завышен, а у пожилых людей, наоборот, занижен.

КТ и УЗИ брюшной полости позволяют выявить наличие жировых отложений вокруг внутренних органов, таких как печень. Кроме того, по словам врача, соотношение окружности талии к окружности бедёр должно быть не менее 0,9 для мужчин и не менее 0,85 для женщин.

Уточнения

И́ндекс ма́ссы те́ла (ИМТ, англ. body mass index (BMI)) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.



Компью́терная томогра́фия — метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета.

