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Диетолог сравнила пользу и вред разных сортов риса: каждому своё

Диетолог назвала рисовую кашу на молоке энергетической бомбой
Здоровье » Здоровье и профилактика

Рис — один из самых популярных злаков в мире. Человечество настолько ему благодарно, что придумало Всемирный день риса 20 сентября. В преддверии праздника диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины "Медгород" Наталья Лазуренко сравнила пользу и вред разных сортов риса.

Диетолог назвала рисовую кашу на молоке энергетической бомбой
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Она посоветовала выбирать рис для употребления в пищу зависимости от состояния здоровья. "Если есть какие-то проблемы с усвоением, есть нарушение углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет, предожирение — тогда белый, шлифованный, круглый рис, который очень мощно разваривается, такому человеку не подойдёт. Он будет резко повышать уровень глюкозы в крови и тем самым заставлять поджелудочную железу неадекватно использовать этот массивный источник энергии для своих собственных нужд. Скорее всего, это будет провоцировать дальнейшее нарушение метаболического процесса. В этой ситуации можно рекомендовать, например, коричневый, бурый рис либо — это не рис, но тем не менее это ближайший его сородич — чёрный рис. Потому что здесь большее количество клетчатки", — объяснила специалист "Правде.Ру".

Клетчатка необычайно полезна, потому что служит питанием для кишечной микробиоты, нормализует работу пищеварения, выводя токсины. "И при этом даёт хорошее насыщение, ощущение сытости, комфорта, удовольствия. Именно это мы хотим получить от пищи", — добавила собеседница издания.

"А круглый рис, который быстро разваривается, который чаще всего используют для кашки, — после него быстро возникает потребность что-то съесть. Ещё очень важно, с чем мы этот рис будем использовать. Если это вариант шлифованного риса в виде каши на молоке с добавлением сахара или мёда, каких-нибудь фруктиков, ягодок — то это прямо бомба для организма как источник массивной энергии, слишком много простых углеводов", — предупредила врач.

"А если, например, человек стремится заниматься силовой нагрузкой или у него интенсивная нагрузка, то здесь можно уже рассматривать вариант внедрения белка по правилу тарелки. Разные варианты риса можно использовать. Самое главное — не навредить себе и с выбором осознанным и осмотрительным подходить к нему", — подытожила она.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения. Он является основным пищевым продуктом для большей части населения Земли, хотя по объёму производимого пищевого зерна уступает пшенице.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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