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Зимнее солнце: опаснее в 2 раза

Дерматолог раскрыла опасность солнечного ультрафиолета зимой
1:36
Здоровье

Зимой солнечный ультрафиолет не менее вреден для кожи, хоть его и меньше доходит до поверхности Земли, предупредила дерматолог Екатерина Кандинская.

Дерматолог раскрыла опасность солнечного ультрафиолета зимой
Фото: Управа района Бирюлёво Западное города Мссквы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Лучи спектра B (UVB) наиболее активны летом, но и в холодное время года они опасны при определённых обстоятельствах — в горах, например, или когда на улице много снега.

Снежный покров отражает до 80% солнечного ультрафиолета, поэтому лучи попадают на кожу дважды, что ещё больше увеличивает риск онкологических заболеваний и преждевременного старения.

Лучи спектра A (UVA) одинаково активны в течение всего года. Они могут проникать сквозь облака (которые задерживают только половину ультрафиолета), туман и через стекло.

Осенью и зимой проще защищаться от солнца, ведь на улице не так жарко, и мы максимально закрываем тело одеждой: куртки, пуховики, шарфы, перчатки/варежки и т. д.

Тем не менее, и в холодное время года следует:

  • использовать солнцезащитное средство с SPF не менее 30 при УФ-индексе 3 и выше, а также когда вокруг белый снег, лёд или у воды;
  • носить солнцезащитные очки в солнечную погоду;
  • обновлять солнцезащитный крем каждые два часа или чаще, если вы обильно потеете, занимаетесь спортом или играете на свежем воздухе;
  • ограничивать пребывание на солнце с 10 до 14 часов.

Защищайтесь от солнца и помните про плановую проверку родинок раз в год, призвала врач.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra — сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. Длины волн УФ-излучения лежат в интервале от 10 до 400 нм (7,5⋅1014—3⋅1016 Гц). В разговорной речи может использоваться также наименование «ультрафиолет».
 

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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