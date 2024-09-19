У вейперов — самые неблагоприятные изменения в микробиоте слизистой полости носа, сообщил врач и научный журналист Алексей Водовозов. В своём телеграм-канале "Смотровая военврача" он рассказал об исследовании на эту тему.
Оно опубликовано в журнале Nicotine & Tobacco Research. Авторы изучили микрофлору носоглотки 57 здоровых взрослых в возрасте 18-50 лет с использованием методов секвенирования генома.
Обнаружено увеличение Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) у курильщиков и пользователей электронных сигарет по сравнению с некурящими, причём у женщин разница более выражена, чего учёные объяснить не сумели.
Связанных с акне и блефаритом Propionibacterium acnes в носах курильщиков и пользователей электронных сигарет меньше, чем у некурящих, но у мужчин наблюдалось увеличение Haemophilus parainfluenzae, способных вызывать отит, пневмонию, бронхит, воспаления клапанов сердца.
Замерами концентрации котинина, метаболита никотина, установлено, что он снижает микробное разнообразие носа в целом только у потребителей обычных сигарет.
Котини́н — алкалоид, обнаруженный в табаке и, кроме того, являющийся метаболитом никотина. Слово «котинин» представляет собой анаграмму слова «никотин». Используется как биомаркер воздействия табачного дыма, а также продаётся как антидепрессант под маркой «Scotine».
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.