Учёные обнаружили в организме человека тысячи химикатов

JES: тело человека способно накапливать 3600 химических веществ из пластика

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Швейцарские учёные из организации Food Packaging Forum Foundation совместно с американскими коллегами выявили в организме человека несколько тысяч химических веществ, связанных с одноразовым пластиком. Большинство этих веществ содержалось в пластиковых упаковках для продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology (JES).

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По данным исследователей, около 100 обнаруженных соединений представляют опасность для здоровья. Среди них выделяются так называемые "вечные химикаты" из группы ПФАС и бисфенол А. Учёные отметили, что ПФАС ассоциируются с раком и нарушениями в работе эндокринной системы, в то время как бисфенол А оказывает разрушительное воздействие на гормональный фон и запрещён в ряде стран. Также были выявлены фталаты, которые могут нарушать гормональный баланс и связываются с бесплодием.

Ранее учёные каталогизировали около 14 тысяч химических веществ, которые могут мигрировать в пищевые продукты из упаковок, изготовленных из пластика, бумаги, стекла, металла и других материалов. Эти вещества могут также попадать в организм через другие источники, такие как конвейерные ленты или кухонные принадлежности.

Учёные провели поиск этих химических веществ в базах данных биомониторинга, отслеживающих присутствие химикатов в человеческих образцах. Ожидалось, что будет обнаружено лишь несколько сотен соединений, попадающих в пищу из упаковки, но результаты превзошли прогнозы в несколько раз.

Исследователи отметили, что ограничением их работы стало отсутствие возможности оценить концентрацию химических веществ в организме человека.