Врач предостерегла об опасности зуда в гениталиях, который может указывать на диабет

Повышение уровня сахара в крови может происходить по разным причинам, но для выявления проблемы стоит обратить внимание на один неожиданный симптом. Врач-эндокринолог и специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская уверена, что зуд в области гениталий может быть признаком данного нарушения, сообщает Газета.Ru.
"Нередки ситуации, когда женщина обращается к гинекологу с жалобами на выделения из половых путей или зуда в области половых органов, а впоследствии выясняется, что это связано с повышенным сахаром в крови", — уточнила специалист.
Она также отметила, что мужчины могут сталкиваться с подобной проблемой. Это связано с воспалительными процессами, возникающими при урологических заболеваниях. По словам врача, при повышенном уровне сахара моча становится благоприятной средой для роста бактерий.
Кроме того, эндокринолог рассказала, что повышение сахара в крови может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Основными мишенями становятся сосуды сетчатки глаз, почек, сердца и нижних конечностей.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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