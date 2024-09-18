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Учёный раскрыл, чем полезен картофель

Учёный: картофель способен снизить риск возникновения рака
1:40
Здоровье

В средней порции картофеля содержится треть суточной нормы витамина С. Кроме того, некоторые виды этого корнеплода помогают снизить риски развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этих и других полезных свойствах картошки рассказал учёный Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов, как сообщает Газета. Ru.

Учёный: картофель способен снизить риск возникновения рака
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В (картофеле) есть витамины группы B, витамин К, необходимый для синтеза белка и усвоения кальция, железо и ценный для сердца калий. Картофель также богат нуклеиновыми и аминокислотами, природными сахарами", — отметил Дмитрий Куликов.

Картофель богат витаминами А, В, С и Е. Благодаря этим витаминам картошка замедляет процессы старения, улучшает метаболизм и положительно влияет на состояние кожи. Маски и компрессы из картошки эффективны для устранения кругов под глазами и морщин. Сок из картофеля способствует выводу токсинов из организма и укреплению иммунитета. Регулярное употребление картофельного сока в течение двух недель помогает сбросить лишний вес, главное — не переборщить с количеством.

Некоторые сорта картофеля, такие как красный или фиолетовый, особенно полезны, так как они помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Для максимального сохранения полезных свойств картофеля важно правильно его готовить. Наибольшую пользу приносит тушеная картошка, в то время как жареная картошка, наоборот, способствует набору лишнего веса.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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