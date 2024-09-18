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Врач назвал способы справиться с укачиванием в транспорте

Педиатр: существуют препараты, снижающие неприятные симптомы укачивания
1:53
Здоровье

Специфического лечения от укачивания нет, но существуют препараты, которые помогают уменьшить неприятные симптомы, например драмина и скополамин. Об этом рассказала врач-педиатр сети "Клиника Фомина" Мария Макаршина, как сообщает Газета. Ru.

Педиатр: существуют препараты, снижающие неприятные симптомы укачивания
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

"Самый известный — дименгидринат (Драмина), разрешенный с трехлетнего возраста препарат. В большинстве случаев его побочным эффектом будет сонливость. Применяется до начала движения, минимум за 30 минут. Еще одно рецептурное средство — скополамин. За рубежом его используют в виде пластыря, который клеится за ухо минимум за 4 часа до поездки. Он разрешен с 10 лет", — поделилась Мария Макаршина.

Противорвотные средства, которые многие также используют для предотвращения укачивания, не доказали своей эффективности в профилактике этого состояния. Причина в том, что корень проблемы лежит в вестибулярном аппарате. Мозг оценивает положение и движение тела в пространстве по сигналам, поступающим от внутреннего уха, глаз и рецепторов скелетных мышц.

Как пояснила врач, основная теория развития укачивания заключается в том, что сигналы от этих рецепторов передают противоречивую информацию. Например, при поездке в машине зрение и ощущение вибрации указывают на перемещение тела, тогда как рецепторы мышц сообщают о неподвижности.

Помимо лекарственных препаратов, существуют и немедикаментозные методы профилактики укачивания. Среди них — стимуляция точки P6 на запястье (ее можно найти, положив два пальца ниже запястья, точка будет под ними) и рассасывание леденцов с имбирём, однако убедительных данных об их эффективности нет.

Уточнения

Морска́я боле́знь (кинето́з, ука́чивание, боле́знь движе́ния) — ощущение тошноты из-за монотонных колебаний (впервые люди столкнулись с этим феноменом при морских путешествиях, откуда и название).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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