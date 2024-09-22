Психолог назвала способы избавления от тревожности перед сном

Психолог: стресс может вызывать тревожность перед сном

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди сталкиваются с приступами беспричинной тревожности, особенно перед сном. Однако существует шесть способов справиться с этим неприятным состоянием.

Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Причинами тревожности перед сном могут быть стресс, финансовые проблемы, проблемы со здоровьем и другие факторы. Усугубляют ситуацию употребление алкоголя, использование гаджетов и работа за компьютером.

Психолог ФГАОУ ВО Северо-Кавказского федерального университета Татьяна Мишина в интервью "Аргументам и фактам" рассказала, как избавиться от тревожности перед сном. В первую очередь, необходимо наладить режим дня: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Перед сном рекомендуется послушать спокойную музыку.

Также важно отказаться от вредных привычек и скорректировать питание, включив в рацион больше фруктов и овощей. Не стоит переедать перед сном.

Эффективными методами борьбы с тревожностью являются занятия спортом и освоение техник релаксации. Необходимо создать комфортные условия для сна в спальне, как отметила Татьяна Мишина.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

