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Психолог назвала способы избавления от тревожности перед сном

Психолог: стресс может вызывать тревожность перед сном
1:11
Здоровье

Многие люди сталкиваются с приступами беспричинной тревожности, особенно перед сном. Однако существует шесть способов справиться с этим неприятным состоянием.

Психолог: стресс может вызывать тревожность перед сном
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Причинами тревожности перед сном могут быть стресс, финансовые проблемы, проблемы со здоровьем и другие факторы. Усугубляют ситуацию употребление алкоголя, использование гаджетов и работа за компьютером.

Психолог ФГАОУ ВО Северо-Кавказского федерального университета Татьяна Мишина в интервью "Аргументам и фактам" рассказала, как избавиться от тревожности перед сном. В первую очередь, необходимо наладить режим дня: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Перед сном рекомендуется послушать спокойную музыку.

Также важно отказаться от вредных привычек и скорректировать питание, включив в рацион больше фруктов и овощей. Не стоит переедать перед сном.

Эффективными методами борьбы с тревожностью являются занятия спортом и освоение техник релаксации. Необходимо создать комфортные условия для сна в спальне, как отметила Татьяна Мишина.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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