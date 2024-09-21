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Диетолог сообщила об опасности злоупотребления соками

Диетолог: соки - это большое количество сахара
0:53
Здоровье

Соки содержат избыточное количество сахара.

Диетолог: соки - это большое количество сахара
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Фруктовые и овощные смузи и свежевыжатые соки рекомендуется пить в умеренных количествах.

Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщила Елена Соломатина.

По словам врача, соки довольно опасны, особенно если они осветлённые. Это фактически сахарный сироп с очень высоким содержанием сахара. Следует помнить, что выпить сок гораздо легче, чем съесть фрукт. Пока мы потребляем один апельсин, мы уже насыщаемся, а в стакане сока может быть сок из трёх апельсинов. Соки являются концентратом фруктов и овощей, поэтому не стоит увлекаться детокс-программами на соках, использовать их для лечения или похудения. Это очень активный продукт, который следует употреблять только в меру.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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