Диетолог сообщила об опасности злоупотребления соками

Диетолог: соки - это большое количество сахара

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соки содержат избыточное количество сахара.

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Фруктовые и овощные смузи и свежевыжатые соки рекомендуется пить в умеренных количествах.

Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщила Елена Соломатина.

По словам врача, соки довольно опасны, особенно если они осветлённые. Это фактически сахарный сироп с очень высоким содержанием сахара. Следует помнить, что выпить сок гораздо легче, чем съесть фрукт. Пока мы потребляем один апельсин, мы уже насыщаемся, а в стакане сока может быть сок из трёх апельсинов. Соки являются концентратом фруктов и овощей, поэтому не стоит увлекаться детокс-программами на соках, использовать их для лечения или похудения. Это очень активный продукт, который следует употреблять только в меру.