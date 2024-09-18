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Врач оценил риски занесения смертельного вируса Нипах в Россию

Заслуженный врач РФ Осипов допускает занесение вируса Нипах в Россию
1:36
Здоровье

В Индии зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса Нипах. Очаг инфекции расположен в городе Кожикоде, население которого составляет около двух миллионов человек. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" о вероятности попадания вируса в Россию и об опасности, которую он представляет.

Заслуженный врач РФ Осипов допускает занесение вируса Нипах в Россию
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Андрей Осипов подчеркнул, что инфекция крайне опасна: помимо общего ухудшения самочувствия, она может привести к серьёзным осложнениям в виде частичных или полных параличей.

"Возникает недостаточность всех органов и систем организма. Нередко все заканчивается летальным исходом. Вероятность заноса в Россию имеется, потому что туристический поток сейчас направлен в страны Азии. Кроме того, инкубационного периода инфекции вполне может хватить для завоза", — добавил врач.

Врач напомнил, что в аэропортах работают посты Роспотребнадзора, которые контролируют состояние здоровья прибывающих пассажиров.

По словам специалиста, особое внимание уделяется рейсам из стран, где зафиксированы вспышки опасных инфекционных заболеваний. В случае заноса вируса пациент будет госпитализирован в специализированное отделение и получит необходимое лечение. Специфического лечения нет — применяются стандартные противовирусные и дезинтоксикационные препараты, как заключил Андрей Осипов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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