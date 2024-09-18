Врач раскрыл способ выявить зависимость от алкоголя

Daily Mail: четыре простых вопроса помогут выявить зависимость от спиртного

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-психиатр Макс Пембертон предложил простой тест, позволяющий быстро определить наличие алкогольной зависимости. Его рекомендации опубликовало издание Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0

Пембертон подчеркнул, что многие люди с зависимостью не соответствуют стереотипному образу алкоголика: они продолжают работать, вести активную социальную жизнь и поддерживать порядок в доме. Более того, по его словам, зачастую сами люди не осознают наличие у себя проблемы.

"Это происходит потому, что ситуация пока не достигла стадии физической зависимости, когда без спиртного начинается дрожь и другие явные симптомы", — пояснил врач.

Врач считает, что определить, является ли желание выпить безобидным или же свидетельствует о серьёзной проблеме, помогут четыре простых вопроса.

"Думали ли вы, что вам нужно меньше пить? Случалось ли вам выходить из себя, потому что окружающие критикуют вас за выпивку? Приходилось ли вам чувствовать вину или стыд из-за выпитого? Вам нужно выпить с утра, чтобы успокоиться или снять похмелье?" — перечислил специалист вопросы теста.

Пембертон утверждает, что если на два и более вопроса человек ответил утвердительно, есть основания подозревать у него наличие алкогольной зависимости.