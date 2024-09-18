Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить рассыпчатую гречку
В Таиланде супруги купили на рынке морепродуктов улитку с необычной раковиной
Актриса Ольга Прокофьева призналась, что не сидит на диетах, тем более жёстких
Названы самые популярные конкуренты Haval Jolion в России
Эксперт рассказал, как иммунная система позволяет раковым клеткам выживать
ГАИ разъяснила, нужно ли вносить изменения в ПТС при оклейке автомобиля пленкой
До 2028 года планируется подготовить 28 поездов для маршрута Москва — Петербург
Десятки объектов недвижимости в Петербурге изымут ради нового российского проекта
Как приготовить выпечку, которая долго остаётся мягкой

Врач раскрыл способ выявить зависимость от алкоголя

Daily Mail: четыре простых вопроса помогут выявить зависимость от спиртного
1:22
Здоровье

Врач-психиатр Макс Пембертон предложил простой тест, позволяющий быстро определить наличие алкогольной зависимости. Его рекомендации опубликовало издание Daily Mail.

Daily Mail: четыре простых вопроса помогут выявить зависимость от спиртного
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0

Пембертон подчеркнул, что многие люди с зависимостью не соответствуют стереотипному образу алкоголика: они продолжают работать, вести активную социальную жизнь и поддерживать порядок в доме. Более того, по его словам, зачастую сами люди не осознают наличие у себя проблемы.

"Это происходит потому, что ситуация пока не достигла стадии физической зависимости, когда без спиртного начинается дрожь и другие явные симптомы", — пояснил врач.

Врач считает, что определить, является ли желание выпить безобидным или же свидетельствует о серьёзной проблеме, помогут четыре простых вопроса.

"Думали ли вы, что вам нужно меньше пить? Случалось ли вам выходить из себя, потому что окружающие критикуют вас за выпивку? Приходилось ли вам чувствовать вину или стыд из-за выпитого? Вам нужно выпить с утра, чтобы успокоиться или снять похмелье?" — перечислил специалист вопросы теста.

Пембертон утверждает, что если на два и более вопроса человек ответил утвердительно, есть основания подозревать у него наличие алкогольной зависимости.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
Последние материалы
Десятки объектов недвижимости в Петербурге изымут ради нового российского проекта
До 2028 года планируется подготовить 28 поездов для маршрута Москва — Петербург
Как приготовить выпечку, которая долго остаётся мягкой
Китайские учёные назвали точное количество чашек кофе для защиты от диабета и инсульта
Индия не собирается отказываться от импорта нефти из России
Норвежский лыжник соскучился по соперникам-россиянам
Стилист Тоторина: самыми модными стрижками осени 2024 являются текстурированный боб и пикси
Врач-стоматолог: жевательная резинка способна спровоцировать гастрит
Обнаружены яйца эму, популяция которых сократилась до 50 особей
НМИЦ: учёные создали уникальную систему для сохранения донорских сердец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.