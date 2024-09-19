Гинеколог объяснила, почему у женщины не получается зачать ребёнка

Гинеколог Ножницева: постоянный стресс препятствует наступлению беременности

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хронический стресс может негативно влиять на способность к зачатию ребёнка, как утверждает акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук Ольга Ножницева.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Эксперт объяснила в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что кортизол, гормон стресса, и эстрогены, женские гормоны, производятся из холестерина. В условиях хронического стресса организм фокусируется на выживании, а не на размножении, и весь холестерин направляется на производство кортизола.

Гинеколог отметила, что избыток кортизола и недостаток эстрогенов могут привести к отсутствию овуляции, что затрудняет наступление беременности.

"Избыток кортизола, а также недостаток эстрогенов приводит к отсутствию овуляции, поэтому беременность не наступает", — объяснила Ножницева.

Для снижения стресса рекомендуется обратиться к психотерапевту, заниматься спортом и найти хобби.

Уточнения

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями. Включает в себя период начиная от оплодотворения яйцеклетки и заканчивая рождением ребёнка.



Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

